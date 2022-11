Dólar fecha em queda de 1,24%, a R$ 5,33, após turbulência

Apoie o 247

247, com Reuters - O dólar caiu frente ao real nesta sexta-feira, 11, um dia após reações negativas do chamado “mercado” diante de discurso de Lula no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, local sede da comissão de transição de governo. O presidente eleito fez críticas à "estabilidade fiscal", ao defender que é preciso colocar a questão social na frente de temas que interessam apenas ao setor financeiro.

A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 1,24%, a 5,3299 reais na venda, mas encerrou o pregão bem acima do menor patamar do dia, quando chegou a despencar 2,73%, a 5,2493 reais. Na B3, às 17:07 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,24%, a 5,3600 reais.

Apesar da queda desta sexta – que alguns investidores também atribuíram a um ajuste técnico depois do salto de mais de 4% na quinta-feira –, o dólar ainda disparou 5,49% na semana frente ao real, maior ganho desde a semana finda em 8 de maio de 2020 (+5,56%), quando os mercados globais ainda sentiam os efeitos iniciais da pandemia de Covid-19.

Na semana passada, que sucedeu a vitória de Lula, a divisa dos EUA havia caído 4,71%.

