Dólar fecha na maior cotação em seis meses e Ibovespa zera ganhos

Do Infomoney - O Ibovespa chegou a subir mais de 1% hoje, mas encerrou o dia próximo da estabilidade, com leve alta de 0,06% aos 110.397 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 29,376 bilhões.

O dólar comercial subiu 0,71% e teve a maior cotação de fechamento desde abril: R$ 5,484 na compra e R$ 5,485 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 avança 0,39% a R$ 5,497 nos negócios do after market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve leve alta de dois pontos-base, a 7,24%; DI para janeiro de 2023 avançou quatro pontos-base, a 9,26%; DI para janeiro de 2025 subiu cinco pontos-base a 10,30%; e o DI para janeiro de 2027 registrou variação positiva de seis pontos-base a 10,69%.

O desempenho do Ibovespa ficou bem abaixo ao das Bolsas em Nova York. O índice Dow Jones fechou em alta de 0,92%; o S&P 500 avançou 1,05%; e o Nasdaq terminou a segunda-feira com ganhos de 1,25%.

