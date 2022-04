Dólar fecha sessão em queda de 2,02%, a R$4,6668 na venda; a menor baixa em mais de dois anos

O real teve, com folga, os maiores ganhos globais na sessão, consolidando sua liderança no ano até o momento edit

Reuters - O dólar começou abril com fraqueza e caiu 2% frente ao real nesta sexta-feira, a uma nova mínima em dois anos, marcando uma quinta semana consecutiva no vermelho e aprofundando suas perdas no ano para mais de 16% diante da contínua percepção de ambiente doméstico atraente para investidores estrangeiros.

A divisa norte-americana à vista caiu 2,02%, a 4,6668 reais na venda, maior desvalorização diária desde 30 de dezembro de 2021 (-2,12%) e menor cotação de fechamento desde 10 de março de 2020 (4,6457 reais). O real teve, com folga, os maiores ganhos globais na sessão, consolidando sua liderança no ano até o momento.

Em relação ao encerramento da última sexta-feira, o dólar perdeu 1,69%, marcando sua 11ª queda semanal entre as 13 semanas de negociação completas de 2022.

