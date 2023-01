Dólar fica abaixo dos R$ 5,20 com forte resposta do governo ao terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

247 - A forte resposta do governo federal ao terrorismo bolsonarista promovido em Brasília no último domingo (8) gerou reação positiva no mercado, que enxergou um "nível de confiança muito bom" no Brasil. Como consequência, o dólar fechou esta quarta-feira (11) a 5,1813 reais na venda, informa a Reuters.

Hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes no sentido de determinar a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

"Algo que ajudou bastante nessa melhora do preço dos ativos brasileiros, por incrível que pareça, foi o que aconteceu no final de semana em Brasília", à Reuters Alexandre Viotto, head de banking da EQI Investimentos. Ele argumentou que a forte reação das instituições democráticas brasileiras aos ataques bolsonaristas às sedes dos Três Poderes no domingo ajudou a consolidar entre os investidores estrangeiros a percepção de "um nível de governança muito bom" no Brasil.

Além disso, os acenos do governo Lula (PT) à responsabilidade fiscal e o anúncio pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, de que o economista Gustavo Guimarães será seu número 2 na pasta também contribuíram para o fortalecimento do real frente ao dólar.

