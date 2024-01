Dólar pode cair a R$ 4,60 neste ano, aponta BTG Pactual

Banco projeta superávit comercial de US$ 90 bilhões em 2024, que deve contribuir para a valorização do real edit

247 – O BTG Pactual, em sua análise econômica para 2024, prevê que o dólar se mantenha em torno de R$ 4,80, com potencial para atingir valores mais baixos, entre R$ 4,70 e R$ 4,60, caso o cenário econômico local não sofra deterioração, segundo aponta reportagem do Valor. A economista Iana Ferrão, responsável pelo relatório enviado aos clientes, destaca a possibilidade de uma moeda nacional mais robusta, considerando a trajetória do real em comparação com outras moedas emergentes desde o período pré-pandêmico.

Além disso, o BTG Pactual enfatiza a influência crucial da taxa de juros nos Estados Unidos no comportamento do câmbio brasileiro nos próximos meses. Com o início do ciclo de flexibilização das taxas americanas no primeiro semestre de 2024, a previsão é de uma valorização do real em relação aos níveis atuais, de acordo com Ferrão.

No âmbito local, as projeções do BTG apontam para a manutenção da meta de resultado primário em 0% do PIB para este ano, com um contingenciamento de R$ 23 bilhões. Quanto às contas externas, a economista do banco estima um superávit comercial robusto de US$ 90 bilhões para 2024, ligeiramente abaixo do registrado no ano anterior, principalmente devido a condições climáticas adversas que impactaram a safra.

Iana Ferrão destaca que fatores como a maior produção de petróleo, as perspectivas favoráveis para o minério de ferro e a desaceleração da atividade doméstica contribuirão para limitar uma possível perda na balança comercial, mesmo diante da redução nas importações causada pela contínua queda nos preços dos bens importados.

