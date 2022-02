Dólar recua para R$ 5,12, menor valor desde julho de 2021

Apoie o 247

Infomoney - O Ibovespa avançou pela sétima sessão consecutiva apoiada pelo setor de varejo e empresas de commodities. A Bolsa brasileira fechou em alta de 0,31%, aos 115.180 pontos, após oscilar entre 114.815 e 115.734. É a maior pontuação desde setembro do ano passado. O volume financeiro foi de R$ 30,2 bilhões.

O destaque positivo ficou com as ações do ASSAI (ASAI3), subiu 7,14%, seguidas por CVC (CVCB3) e Carrefour Brasil (CRFB3), que avançaram 5,31% e 5,96%, respectivamente. As ações do Carrefour subiram após a divulgação de resultados do 4T21, trazendo revisões positivas das estimativas de sinergias com a integração Grupo BIG.

“Os resultados também beneficiariam o Assai Atacadista, geraram melhores expectativas para sua divulgação do 4T21 que será feita semana que vem, isso ocorreu devido as surpresas positivas dos resultados do Carrefour virem do atacarejo, foco do Assai”, disseram analistas da Ativa Investimentos.

Os destaques negativos ficaram com WEG (WEGE3) e JBS (JBSS3) que recuaram, respectivamente, 4,81% e 3,28%, seguidas pela Alpargatas (ALPA4), que caiu 3,28%. As ações da fabricante de motores elétricos caíram após a divulgação de resultados do 4T21. Enquanto a JBS cai com a venda de mais de 50 milhões de ações por parte do BNDES.

O dólar fechou na mínima do dia, a R$ 5,127 na compra e R$ 5,128 na venda, com perda de 1,02%. É a menor cotação desde o início de julho do ano passado. A falta de novidades na Ata do Fomc fez a divisa americana perder força frente às principais moedas no fim da tarde de hoje.

O Fed reiterou que deve iniciar em breve o ciclo de aperto monetário e deixou claro que o início da redução do balanço da instituição acontecerá somente após os juros começarem a subir, sendo que esse processo deverá ser mais rápido do que no passado recente. Além disso, mais uma vez o fluxo positivo de capital estrangeiro colaborou para acentuar a queda do dólar perante o real.

Segundo Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap, o movimento de alta das commodities continua levando o investidor estrangeiro a procurar a Bolsa brasileira, o que resultou em maior entrada de capital externo no país.

Os juros futuros fecharam próximos à estabilidade: DIF23, -0,01 pp, a 12,36%; DIF25, +0,01 pp, a 11,33%; DIF27, -0,03 pp, a 11,17%; DIF29, -0,05 pp, a 11,32%.

Nos EUA, as Bolsas fecharam mistas em uma sessão marcada pela volatilidade e com investidores avaliando os próximos passos do Fed após a divulgação da ata do Fomc.

O S&P 500 fechou em alta de 0,09%, aos 4.475 pontos. O Dow Jones recuou 0,15%, aos 34.935 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 0,11%, aos 14.124 pontos.