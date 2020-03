Dólar sobe e vai R$ 5,18 com coronavírus e preço do petróleo

247 - O dólar comercial iniciou a semana em alta em meio à cautela global em relação ao impacto econômico do coronavírus. O mercado também fica atento a forte queda do preço do petróleo, provocada pela redução do consumo nos países atingidos pela epidemia mundial do coronavírus.

Às 17h, o dólar avançava 1,47%, a R$ 5,181 na venda. Na última sessão, na sexta-feira, a moeda norte-americana à vista fechou em alta de 2,22%, a R$ 5,107 na venda, registrando seis semanas consecutivas de ganhos.

No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, operava em alta de 1,82%, a 74.763,64 pontos.