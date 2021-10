Dólar supera R$5,65 e juros voltam a disparar com exterior negativo e fiscal doméstico

Apoie o 247

Reuters - O dólar superou 5,65 reais nos primeiros negócios no mercado à vista nesta sexta-feira (29), com investidores sentindo a pressão externa em meio a novo dia de liquidação em bônus com receios sobre inflação, enquanto no Brasil os debates fiscais seguiam a todo vapor depois de imporem queda aos preços dos ativos na véspera.

O dólar à vista subia 0,44%, a 5,6505 reais, às 9h06, perto da máxima de 5,6525 reais (+0,47%).

No exterior, um índice do dólar ganhava 0,25%, enquanto moedas emergentes recuavam 0,24%.

Na renda fixa no Brasil, o começo dos negócios era de mais pressão de venda nos contratos, o que empurrava as taxas para cima.

Os juros futuros para o vencimento do DI de janeiro de 2023 --uma medida do custo de financiamento médio entre hoje e o fim de 2022-- disparavam 45 pontos-base, indo a 12,85%.

