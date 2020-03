Reuters - O mercado de câmbio foi tomado por uma onda de compra de dólar ante o real nesta quarta-feira, com a moeda norte-americana em alta pela 11ª sessão consecutiva e cravando novos recordes já a caminho de 4,60 reais, depois que um salto nas apostas de cortes de juros no Brasil em meio a dados mornos da economia minou o cenário para entrada de capital no mercado doméstico.

A valorização se manteve a despeito de o Banco Central ter anunciado nesta quarta oferta líquida, na quinta, de até 1 bilhão de dólares em contratos de swap cambial tradicional.

O dólar à vista saltou 1,55%, a 4,5806 reais na venda, perto da máxima intradiária recorde alcançada durante os negócios, de 4,5844 reais na venda.

É a maior alta percentual diária desde 8 de novembro de 2019 (+1,83%).

No ano, o dólar spot dispara 14,15%, o que coloca o real na liderança isolada das maiores perdas entre 33 rivais da divisa dos EUA.

Nas negociações com dólar futuro na B3, a moeda chegou a subir para 4,5915 reais e, às 17h06, ganhava 1,43%, a 4,5890 reais.