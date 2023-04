Dólar tem terceira sessão de queda e chega a R$ 4,89 na mínima do dia

Agentes financeiros se debruçam sobre detalhes do novo arcabouço fiscal de Haddad e, no cenário internacional, repercutem números da balança comercial chinesa edit

247 - Enquanto na China o presidente Lula (PT) fala na possibilidade de acabar com o predomínio do dólar no comércio internacional, nesta quinta-feira (13) o dólar comercial iniciou o dia em baixa e já acumula uma desvalorização de mais de 2,5% em relação ao real somente nesta semana.

Os agentes financeiros estão prestando atenção aos detalhes do novo arcabouço fiscal do ministro Fernando Haddad (PT) e discutindo projetos para complementar o controle da dívida pública. No cenário internacional, os agentes estão repercutindo os números da balança comercial chinesa e os preços no atacado dos Estados Unidos em março.

Por volta das 11h10, observou-se uma queda de 0,61% no dólar comercial, sendo cotado a R$ 4,9119, tendo alcançado a mínima de R$ 4,8989, informa o Valor Econômico. Além disso, o contrato futuro da moeda americana para maio apresentou uma diminuição de 0,19%, atingindo R$ 4,9240. No mesmo horário, o dólar teve uma baixa de 1,90% em relação ao rand sul-africano, 0,46% em relação ao peso chileno e 0,06% contra o peso mexicano. Quanto ao índice DXY, que avalia a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, este apresentou uma queda de 0,64%, cotado a 100,854 pontos, próximo ao menor nível intradiário do ano, que foi de 100,820.

