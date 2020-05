Dólar ultrapassa R$ 5,87 e bate novo recorde

Logo no início da tarde, o dólar chegou a bater R$ 5,87, um novo recorde no valor nominal. Às 14h30, a moeda estadunidense subia 2,04%, a R$ 5,818 na compra e R$ 5,8201 na venda edit

247 - O dólar segue operando em forte alta nesta nesta quinta-feira (7). Logo no início da tarde, o dólar chegou a bater R$ 5,87, um novo recorde no valor nominal. Às 14h30, a moeda estadunidense subia 2,04%, a R$ 5,818 na compra e R$ 5,8201 na venda.

No mesmo horário, o Ibovespa caía 0,54% a 78.631 pontos. Já o dólar futuro para junho tinha alta de 1,36% a R$ 5,807, refletindo uma queda ainda maior no diferencial de juros entre o Brasil e países desenvolvidos depois do que foi decidido ontem pelo Copom.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.