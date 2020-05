Dólar volta a subir e chega a R$ 5,93. No câmbio turismo passa de R$ 6,10

247 - O dólar voltou a apresentar alta frente ao real nesta quarta-feira (13), após bater recorde na cotação do dia anterior. No início da tarde desta quarta, a moeda norte-americana registrava alta de 0,97%, sendo cotado a R$ 5,9259. Segundo reportagem do G1, na máxima do dia até o momento, o dólar chegou a R$ 5,9329. O dólar turismo também apresentou alta e passava de R$ 6,10, sem o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Nesta terça-feira (12), o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,8691, em alta de 0,86%, batendo o recorde nominal de fechamento. Na máxima do dia, chegou a ser cotado a R$ 5,8860. A moeda norte-americana acumula uma alta de 7,89% no mês e de 46,37% ao longo de 2020.

