Dono da CNN Brasil e da MRV compra vinícolas em Portugal

Desde 2018, Rubens Menin, dono da MRV e do Banco Inter, tem comprado várias vinícolas no Douro, em Portugal

Por Marcel Miwa, no Neofeed – No mês de dezembro, o empresário Rubens Menin teve muito o que comemorar. No dia 2, o Atlético Mineiro, o seu time do coração, venceu o Bahia e se sagrou campeão brasileiro, depois de 50 anos. Treze dias depois, ao bater o Club Athletico Paranaense, o Galo levantou mais uma taça. Dessa vez, a Copa do Brasil.

Mas o dono da construtora MRV, do Banco Inter, da empresa de galpões logísticos Log Commercial Properties e do canal de notícias CNN está levantando também outras taças há pelo menos três anos. Em 2018, Menin uniu-se ao brasileiro Cristiano Gomes, que mora em Portugal, para comprar duas propriedades vizinhas no vale do rio Douro, a Quinta da Costa do Sol e a vizinha Quinta do Caleiro. Foi assim que surgiu a Menin Wine Company (MWC).

“Sempre fui um apreciador apaixonado pelo mundo do vinho. Quando o Cristiano Gomes se mudou para Portugal e conversávamos sobre vinhos e regiões portuguesas, tivemos a ideia de estudar este mercado frente às diversas regiões de referência no Velho Mundo”, diz Menin, ao NeoFeed. “E concluímos que o Douro tem já uma qualidade comparável àquelas e ainda é economicamente promissor pelo preço pedido por ótimos vinhedos.”

Colocar o sobrenome da família na vinícola indica que não se trata de um investimento volátil. Ao contrário. Como seu principal vinho traz no nome, Douro’s New Legacy Reserva 2018, a ideia é criar um legado na região do Douro, que foi a primeira denominação de origem para vinhos, criada em 1756 pelo Marquês de Pombal.

Desde então, Menin não para de investir na região. No Cima Corgo, sub-região considerada a mais nobre do Douro, a MWC arrematou duas quintas vizinhas, a Quinta da Costa do Sol e a Quinta do Caleiro, totalizando 72 hectares às margens do rio Douro. A grande joia da propriedade é uma parcela de 11 hectares com vinhas centenárias, onde mais de 60 variedades distintas estão plantadas de forma aleatória no vinhedo.

