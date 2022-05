Dono da XP após encontro com Lula: "sensatez e pragmatismo"

Guilherme Benchimol reagiu a uma crítica de um seguidor por ter se encontrado com Lula: "meu papel é falar com todos os candidatos de forma isonômica" edit

247 - Fundador e presidente-executivo da XP Investimentos, uma das maiores corretoras de câmbio e títulos do Brasil, Guilherme Benchimol, que se define como "um dos maiores defensores do liberalismo e do empreendedorismo no Brasil", reagiu à crítica de um seguidor após ter se reunido com o ex-presidente Lula (PT), em 20 de abril.

Benchimol publicou no Instagram uma foto do início de sua carreira e um seguidor comentou: "hoje, vai beijar a mão do Lula!".

O empresário afirmou que seu "papel institucional não é ficar esbravejando nas redes sociais, mas falar com todos os candidatos de forma isonômica e tentar lhes demonstrar o caminho da prosperidade (na minha opinião)".

Ele ainda disse que respeita todos os candidatos e que seu encontro com Lula não representa apoio político a ele.

"Em alguns momentos, sensatez e pragmatismo são extremamente necessários", finalizou.

