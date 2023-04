Doria volta a rasgar elogios a Haddad por condução da economia

Apoie o 247

247 - O ex-governador de São Paulo João Doria (sem partido) rasgou elogios ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela condução da economia, dizendo que há "mais resultados positivos do que se esperava".

Durante o evento do grupo Lide, em Londres, no Reino Unido, o ex-tucano disse que faz uma separação entre a época de campanha (ele enfrentou Haddad na disputa pela Prefeitura de São Paulo) e hoje em dia.

"Não estou em partido, não tenho vínculo político nem pretendo ter, tenho visão como empresário. E minha visão é que, nesses primeiros 100 dias, Fernando Haddad conseguiu mais resultados positivos do que se esperava", disse Doria.

"Eu separo campanha de governo. A campanha terminou, foi em 2016, disputei e venci a eleição, de forma respeitosa", acrescentou.

Não é a primeira vez que Doria elogia Haddad. No mês passado, também em um evento do Lide, Doria disse que louva "o esforço conciliatório que o ministro tem feito para que não haja nenhum vértice ideológico ou político e sim um entendimento de mercado".

Haddad vem buscando atender tanto às reivindicações da campanha do presidente Lula quanto às do mercado, que cobra um papel reduzido do Estado na economia. A proposta do arcabouço fiscal foi defendida pelo presidente Lula e o mercado impôs algumas agendas, como a limitação nos aportes no BNDES e na Caixa.

