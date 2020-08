Durante a pandemia, Tim Cook, CEO da Apple, se torna bilionário com apenas 0,02% das ações da empresa

No decorrer da pandemia de coronavírus, a Apple viu suas ações subirem 54%. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de cerca de US $ 1,9 trilhão edit

247 - O CEO da Apple Tim Cook é o mais novo bilionário no mundo dos negócios. Cook viu sua fortuna aumentar durante a pandemia de coronavírus, quando a Apple atingiu o valor de mercado de cerca de US$ 1,9 trilhão.

As ações da empresa se valorizam em 54% e, com "cerca de 0,02% das ações da Apple, no valor de cerca de US $ 375 milhões", de acordo com a Bloomberg Billionaires, e com prêmios consideráveis em ações, além de outras formas de compensação, Cook já integra a lista dos bilionários.

