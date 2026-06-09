Durigan terá reunião com EUA sobre novo tarifaço

247 - O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira (9) que o governo brasileiro deve se reunir nos próximos dias com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para tratar das novas propostas tarifárias anunciadas por Washington, incluindo uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros. O encontro será virtual e também contará com a participação do ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Márcio Elias Rosa.

Em entrevista ao UOL, Durigan disse que a conversa com Greer será voltada à agenda comercial entre Brasil e Estados Unidos e poderá abrir caminho para novos contatos com integrantes do governo norte-americano. O ministro afirmou que não vê impedimento para conversas posteriores com outros interlocutores de Washington, caso a reunião avance.

“A próxima reunião é para tratar das tarifas entre o ministro Márcio Elias Rosa e o Greer, que é o representante da agenda comercial dos EUA. Eu devo estar presente e acompanhar, e a depender de como essa reunião acontecer, eu não teria problema nenhum em fazer reuniões subsequentes com o Scott Bessent e outros interlocutores dos EUA”, afirmou Durigan.

A proposta de novas tarifas foi anunciada pelo governo de Donald Trump na última quarta-feira (3). Entre as medidas em discussão está uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. O anúncio ocorreu um dia depois da recomendação de um novo tarifaço de 25% sobre exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos.

Apesar da pressão sobre setores produtivos brasileiros, a decisão final ainda não foi tomada. A definição sobre as tarifas está prevista para uma audiência marcada para 7 de julho, quando o governo norte-americano deverá avaliar os próximos passos da política comercial em relação ao Brasil.

Segundo Durigan, a reunião ainda não tem data fechada, mas deve ocorrer em formato remoto. O ministro indicou que precisa alinhar a agenda com Márcio Elias Rosa antes da confirmação oficial.

“Ela deve ser virtual, eu preciso confirmar a data e horário com o meu colega Márcio Elias Rosa, não tenho essa informação aqui, mas ela deve acontecer nos próximos dias”, disse.

O governo brasileiro pretende levar à mesa temas setoriais da economia, especialmente pontos ligados ao agronegócio, à indústria, aos serviços, à infraestrutura de telecomunicações e à tecnologia. Durigan citou, entre os assuntos possíveis, interesses envolvendo etanol, açúcar, indústria aeronáutica e serviços de computação em nuvem.

“O que pode ser discutido são questões setoriais, dentro do agro, quais são os temas importantes, os EUA tem a questão do etanol, nós temos o açúcar com eles. Na indústria aeronáutica, temos temas a tratar com os eua, setor de serviços, de infraestrutura de telecomunicação, e serviço de tecnologia de nuvem por exemplo, esse debate cabe. O que deveríamos afastar são essas grandes ameaças ao país todo, dizer que o Pix está afetado com isso, esse tipo de coisa tem que estar fora da mesa”, afirmou.

Durigan também descartou incluir o Pix na negociação comercial. O sistema brasileiro de pagamentos instantâneos foi citado em investigação do governo norte-americano, mas, segundo o ministro, esse tipo de tema deve ficar fora das tratativas sobre tarifas.

A discussão ocorre em meio a uma série de movimentos recentes do governo dos Estados Unidos envolvendo o Brasil. No fim de março, Washington decidiu classificar as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como terroristas. A medida foi tomada pouco depois de o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro se reunir com Donald Trump e foi celebrada por integrantes da oposição brasileira.

Com a aproximação da audiência de 7 de julho, o governo brasileiro busca abrir canais de negociação para evitar que as novas barreiras comerciais ampliem impactos sobre exportadores nacionais. A reunião virtual entre Durigan, Márcio Elias Rosa e Jamieson Greer será o primeiro passo dessa nova rodada de conversas sobre o tarifaço dos EUA.