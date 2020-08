“É fim de festa na equipe de Paulo Guedes”, diz Paulo Moreira Leite

“Está em curso uma debandada geral da equipe econômica do governo e Jair Bolsonaro encontra-se em um precipício. Ele carrega 100 mil mortes nas costas e usa estratégias econômicas para ser reeleito”, apontou o jornalista Paulo Moreira Leite no Bom Dia 247 desta quarta-feira (12) edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (12), afirmou que “é fim de festa na equipe de Paulo Guedes”, após membros da equipe do ministério da Econômica pedirem demissão após o anúncio do governo de que irá lançar um pacote de investimentos que terá um impacto de R$35 bilhões no orçamento.

Na visão de PML, “está em curso uma debandada geral da equipe econômica do governo e Jair Bolsonaro encontra-se em um precipício". "Bolsonaro carrega 100 mil mortes nas costas e usa estratégias econômicas para ser reeleito”, acrescentou.

Ele ainda disse que “Bolsonaro tenta se forjar como um populista de direita”.

Mirando a reeleição em 2022, Jair Bolsonaro irá lançar nas próximas semanas o programa "Pró-Brasil", com impacto de R$ 35 bilhões no orçamento. Medida vai em contraponto ao modelo “de não furar o teto de gastos” defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e poderá causar sua saída do governo.

Em mais um aceno da equipe econômica contrária ao pacote, nesta terça-feira (12) os secretários especiais de Desestatização, Salim Mattar, e o de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel, pediram demissão. O próprio ministro da Economia reconheceu a “debandada” na equipe, que vem se sentindo escanteada.

