"É preciso pressionar o governo pela reestatização das refinarias e da Eletrobrás", diz Deyvid Bacelar

Apoie o 247

ICL

247 – O coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar, concedeu uma entrevista à TV 247 onde falou sobre sua recente nomeação para o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) e o Conselho de Participação Social da Presidência da República. "Essa atuação será fundamental na reconstrução do país e no desenvolvimento econômico, com um olhar mais sustentável, que gere emprego e renda", disse ele.

Durante a entrevista, Deyvid Bacelar também abordou a questão da reestatização de refinarias privatizadas, como a RLAM, na Bahia, e a Reman, no Amazonas. Ele apontou que houve ilegalidades no processo de privatização, especialmente no caso da RLAM, e defendeu a revisão desse processo. Bacelar afirmou que acredita que, com o apoio do presidente Lula, haverá uma oportunidade de reaver a refinaria.

Sobre a reestatização da Eletrobras, Bacelar lembrou que a privatização foi aprovada por apenas três votos de diferença e destacou que o próprio presidente Lula já se pronunciou publicamente contra a privatização da empresa.

Deyvid Bacelar afirmou que não falta muito para a reestatização da Eletrobras e que é importante pressionar para que isso aconteça. Ele destacou que a empresa é estratégica para o país e deve estar sob o controle do Estado para garantir o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.