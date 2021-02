Economia brasileira teve retração de 4,05% em 2020, aponta o Banco Central em 'prévia' do PIB

Foi o que mostrou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central. Já o mercado estima queda de 4,3% para o PIB de 2020 edit

247 - O Banco Central informou nesta sexta-feira (12) que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) da instituição, considerado uma "prévia" do resultado do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou uma retração de 4,05% na economia brasileira.

De acordo com a pesquisa feita pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras na semana passada, o mercado estima uma retração de 4,3% para o PIB no ano passado.

No trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego bateu recorde, com 14,6% (14,1 milhões de pessoas sem ocupação), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

