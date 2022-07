Economia chinesa mantém crescimento no primeiro semestre

Mídia chinesa comenta que mesmo afetada pela epidemia, a economia do país teve bom desempenho no 1º semestre edit

Rádio Internacional da China - Desde abril, a epidemia de Covid-19 afetou várias grandes cidades da China, mas a economia chinesa mostrou sua resistência. O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 2,5% em termos anuais no primeiro semestre de 2022, e no segundo trimestre, teve um crescimento de 0,4%, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas (DNE) divulgados nesta sexta-feira (15).

A economia chinesa enfrentou aumentos acentuados de pressão descendente no segundo trimestre devido a um ambiente global complexo e ressurgimentos da COVID-19 dentro do país, com quedas acentuadas dos principais indicadores econômicos em abril. Graças a uma série de políticas de apoio, os principais indicadores econômicos do país registraram quedas menores em maio e recuperações em junho, ajudando a alcançar um crescimento positivo no segundo trimestre.

As vendas no varejo de bens de consumo da China, um importante indicador de crescimento do consumo do país, subiram 3,1% em termos anuais em junho.

O investimento em ativos fixos saltou 6,1% em termos anuais, para 27,14 trilhões de yuans (US$ 4,02 trilhões) no primeiro semestre, revelou o DNE.

A renda disponível per capita da China ficou em 18.463 yuans (US$ 2.735) no primeiro semestre de 2022, um aumento anual de 4,7% em termos nominais. Após a dedução dos fatores de preço, a renda disponível per capita aumentou 3% ante o ano passado.

A produção industrial de valor agregado da China, um importante indicador econômico, subiu anualmente 3,4% no primeiro semestre de 2022. A produção industrial é usada para medir a atividade das grandes empresas com um volume anual de negócios de pelo menos 20 milhões de yuans (US$ 2,96 milhões).

No primeiro semestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor da China subiu 1,7%, muito menos do que o aumento de pelo menos 8% na Europa e nos Estados Unidos.

Além disso, o valor de exportações e importações da China aumentou 9,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que as exportações cresceram 13,2%.

