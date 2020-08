Economia deve encolher entre 8% e 10% no 2º trimestre, diz ministério

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve encolher entre 8% e 10% no segundo trimestre, de acordo com projeções do Ministério da Economia divulgadas nesta terça-feira (18). “O PIB brasileiro teve queda de 1,5% nos primeiros três meses de 2020 e projeta-se contração em torno de 8% a 10% no segundo trimestre”, disse a pasta em nota.

Ainda segundo o ministério, "a evolução do PIB no primeiro semestre de 2020 reflete a crise causada pela interrupção do comércio e das atividades normais da sociedade. No primeiro trimestre, muitas das grandes economias registraram quedas expressivas do produto trimestral, mas inferiores a 10%".

"No segundo trimestre, as quedas foram ainda mais impactantes, com muitos países registrando valores (de retração do PIB) acima de 10%. O PIB brasileiro teve queda de 1,5% nos primeiros três meses de 2020 e projeta-se contração em torno de 8% a 10% no segundo trimestre, em comparação ao trimestre imediatamente anterior", completa o texto da Secretaria de Política Econômica (SPE).

