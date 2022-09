Economia do Brasil cresceu abaixo da média global durante a pandemia, diz estudo

Estudo elaborado com dados do FMI aponta que o PIB brasileiro 0,59% ao ano entre 2019 e 2021, abaixo da média mundial de 1,54% edit

247 - A economia brasileira cresceu abaixo da média mundial entre 2019 e 2021. A informação consta de um estudo elaborado pelo economista Sergio Gobetti que aponta que o Produto Interno Brasileiro (PIB) cresceu 0,59% ao ano, abaixo da média mundial de 1,54% registrada durante o período. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o levantamento feito com dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) destaca ainda que o Brasil ocupa a 32.ª posição num ranking de crescimento econômico de 50 países nos últimos três anos.

No mesmo período, que abrange a pandemia de Covid-19, a economia dos Estados Unidos cresceu 1,45% ao ano. Nos países da Zona do Euro, o crescimento foi de 1,25%; e na Ásia, de 2,17%. A China, considerada o epicentro da pandemia, cresceu 5,4%. Os dados contradizem as declarações da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro de que a economia brasileira foi uma das poucas a crescer em meio à crise sanitária.

A reportagem destaca, ainda, que “mesmo que o PIB cresça perto dos 3% estimados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o ritmo será inferior ao do resto do mundo, segundo projeções do FMI, que estima expansão de 3,2% para a economia mundial em 2022. Oficialmente, o Ministério da Economia projeta alta de 2,7% neste ano”.

