Economia do Brasil tem crescimento de 1,2% no 1º trimestre, diz IBGE

Segundo dados do IBGE, a economia brasileira apresentou expansão de 1,2% sobre os três meses anteriores, uma desaceleração ante a taxa de 3,2% do quarto trimestre de 2020 edit

Camila Moreira, Reuters - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil voltou a crescer no primeiro trimestre de 2021, embora tenha perdido força em relação ao final do ano passado ainda sob o impacto das medidas para desacelerar a pandemia de Covid-19.

Entre janeiro e março, a economia brasileira apresentou expansão de 1,2% sobre os três meses anteriores, resultado que mostra desaceleração ante a taxa de 3,2% do quarto trimestre de 2020, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de um crescimento no primeiro trimestre de 1,0%, na comparação trimestral.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o PIB registrou expansão de 1,0%, ante expectativa de aumento de 0,8% nessa base de comparação.

