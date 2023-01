Economia global deve crescer 1,9% em 2023, projeta ONU

Apoie o 247

(Xinhua) -- O crescimento da produção mundial deve desacelerar de cerca de de 3,0% em 2022 para 1,9% em 2023, marcando uma das taxas de crescimento mais baixas nas últimas décadas, de acordo com um relatório da ONU divulgado na quarta-feira.

O relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas para 2023 da ONU previu que o crescimento global aumentará moderadamente para 2,7% em 2024, já que alguns ventos macroeconômicos contrários devem começar a diminuir no próximo ano.

Em meio a inflação alta, aperto monetário agressivo e incertezas crescentes, o atual declínio desacelerou o ritmo de recuperação econômica da crise da COVID-19, ameaçando vários países - desenvolvidos e em desenvolvimento - com perspectivas de recessão em 2023, disse o relatório. .

Ele disse que o ímpeto do crescimento enfraqueceu significativamente nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras economias desenvolvidas em 2022, impactando negativamente o restante da economia global por meio de vários canais.

Nos Estados Unidos, o produto interno bruto (PIB) deverá crescer apenas 0,4% em 2023, após um crescimento estimado de 1,8% em 2022, disse o relatório.

Prevê-se que o crescimento na China melhore moderadamente em 2023. Com o governo ajustando sua política de resposta à COVID-19 no final de 2022 e flexibilizando as políticas monetária e fiscal, o crescimento econômico da China deve acelerar para 4,8% em 2023, de acordo com o relatório.

Ele apontou que o aperto das condições financeiras globais, juntamente com um dólar forte, exacerbou as vulnerabilidades fiscais e de dívida nos países em desenvolvimento.

A maioria dos países em desenvolvimento viu uma recuperação mais lenta do emprego em 2022 e continua enfrentando uma considerável escassez de empregos, disse o relatório.

Ele alertou que o crescimento mais lento, juntamente com a inflação elevada e as crescentes vulnerabilidades da dívida, ameaçam atrasar ainda mais as conquistas duramente conseguidas no desenvolvimento sustentável, aprofundando os efeitos já negativos das crises atuais.

Em 2022, o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda mais que dobrou em relação a 2019, chegando a quase 350 milhões. Um período prolongado de fraqueza econômica e crescimento lento da renda não apenas prejudicaria a erradicação da pobreza, mas também restringiria a capacidade dos países de investir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 2030 de forma mais ampla, enfatizou o relatório.

"As crises atuais estão atingindo os mais vulneráveis com mais força - muitas vezes sem culpa própria. A comunidade global precisa intensificar esforços conjuntos para evitar o sofrimento humano e apoiar um futuro inclusivo e sustentável para todos", afirmou Li Junhua, subsecretário-geral da ONU para os assuntos económicos e sociais, em comunicado sobre a divulgação do relatório.

O relatório pede aos governos que evitem a austeridade fiscal que sufocaria o crescimento e afetaria desproporcionalmente os grupos mais vulneráveis, afetaria o progresso na igualdade de gênero e impediria as perspectivas de desenvolvimento entre gerações.

Recomendou a realocação e a repriorização dos gastos públicos por meio de intervenções políticas diretas que criem empregos e revigorem o crescimento, observando que isso exigirá o fortalecimento dos sistemas de proteção social, garantindo o apoio contínuo por meio de subsídios direcionados e temporários, transferências monetárias e descontos nas contas de serviços públicos, que podem ser complementados com reduções nos impostos sobre o consumo ou nos direitos aduaneiros.

"A pandemia, as crises globais de alimentos e energia, os riscos climáticos e a iminente crise da dívida em muitos países em desenvolvimento estão testando os limites das estruturas multilaterais existentes", afirmou o relatório. "A cooperação internacional nunca foi tão importante como agora para enfrentar múltiplas crises globais e trazer o mundo de volta aos trilhos para alcançar os ODS."

As necessidades adicionais de financiamento dos ODS nos países em desenvolvimento variam de acordo com a fonte, mas estima-se que cheguem a alguns trilhões de dólares americanos por ano, de acordo com o relatório.

Um compromisso internacional mais forte, segundo o relatório, é necessário com urgência para expandir o acesso à assistência financeira de emergência, reestruturar e reduzir o peso da dívida nos países em desenvolvimento e aumentar o financiamento dos ODS.

