Economia prepara redução de imposto para 4 mil produtos fora da Zona Franca de Manaus

247 - O governo federal prepara um novo decreto com o objetivo de reduzir em 35% o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 4 mil produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus (AM). A informação foi publicada nesta quinta-feira (21) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

São na Zona Franca produtos como eletrodomésticos, veículos, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares e computadores.

Representantes e políticos ligados à ZFM destacam que os produtos feitos no local são livres do imposto e, com a redução da tributação em outras partes do Brasil, houve perda de competitividade pelo Amazonas.

