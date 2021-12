Economia sem rumo faz brasileiro bater recorde no uso do rotativo do cartão de crédito: R$ 21,6 bi em outubro

Taxa de juros do rotativo do cartão de crédito chegou a 343,55% ao ano, índice mais elevado desde 2017 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O financiamento por meio do rotativo do cartão de crédito alcançou R$ 21,6 bilhões em outubro, maior valor já registrado pela série histórica do Banco Central e 29,9% acima do apontado no mesmo período do ano de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Em outubro, a taxa de juros desta modalidade de crédito chegou a 343,55% ao ano, índice mais elevado desde 2017, e muito acima da média das demais operações do sistema financeiro, que foi de 23,21%. A informação é do jornal O Globo.

Além do aumento dos juros no rotativo do cartão, a taxa básica de juros, que passou de 2% para 7,75% este ano, também deverá subir esta semana. Isso também deverá refletir nos juros cobrados de pessoas físicas por parte das instituições financeiras - cuja média chegou a 27,2% em outubro -, aumentando a dificuldade de quem tomou o empréstimo para honrar o pagamento. Para as empresas, a média chegou a 16,7% ao ano no mesmo mês, maior índice desde fevereiro de 2018.

Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontou que ao menos 12,3 milhões de famílias estavam endividadas em novembro. O dado corresponde a 75,6% das famílias brasileiras.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE