Economista do Dieese aponta qual será o impacto da PEC do desespero para as eleições

247 - A economista Ana Georgina Dias, supervisora técnica regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na Bahia, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, analisou o impacto da chamada PEC do desespero, que promove o aumento de programas de transferência de renda já existentes, como o do Auxílio Brasil e o vale-gás, indo, respectivamente, de R$ 400 mensais para R$ 600 mensais e de R$ 53 a cada dois meses para R$ 120 bimestralmente.

“O objetivo número um dessa PEC é uma melhoria na imagem do presidente. Uma tentativa desesperada, por isso o apelido de PEC do desespero. Num país que está com tantas necessidades nesse momento, sobretudo em relação às pessoas com menos renda, com a fome gigantesca, e as pessoas desesperadas, obviamente isso tem um impacto”, analisou.

Segundo a economista, o impacto vai existir, “mas o problema é que o período é extremamente limitado e isso deixa reforçado o caráter eleitoreiro”.

Georgina salienta ainda que o valor será corroído pela inflação, que atinge diretamente os alimentos. “Um exemplo: em Salvador, que tem a segunda cesta com menor preço no país, custava em junho, com doze produtos para uma pessoa adulta durante um mês, R$ 580. Então, esse valor é insuficiente”, frisou.

