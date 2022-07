Economista explica por que China retirou seu dinheiro: "minaram a confiança no dólar"

Apoie o 247

RT - Embora a quota da China na dívida dos EUA já tenha caído para o seu nível mais baixo em 12 anos, os peritos advertem que a redução drástica, impulsionada pelo receio de mais sanções de Washington contra a Rússia, está longe de ter terminado.

As obrigações do governo americano geravam tradicionalmente um grande interesse de mercado graças ao "retorno relativamente sem risco" da moeda nacional, o dólar. Contudo, a tendência actual mostra que alguns dos principais investidores na economia dos EUA, como a China, procuram reduzir as suas participações nos EUA.

As participações caem abaixo de um trilião de dólares

Embora o gigante asiático continue a ser o segundo maior detentor de obrigações americanas, em Maio de 2022 a quota da China caiu para $980,8 mil milhões, de acordo com dados do Tesouro americano. O valor caiu abaixo de $1 trilião pela primeira vez desde 2010.

A maior parte da dívida nacional dos EUA continua a ser detida pelo Japão, com mais de 1,2 triliões de dólares, enquanto o Reino Unido, a Suíça e as Ilhas Caimão seguem a China com participações de 634 mil milhões, 294,1 mil milhões e 293,2 mil milhões de dólares, respectivamente.

No total, a dívida do país americano situa-se em cerca de 30,5 triliões de dólares, um aumento de quase 1 trilião de dólares desde o final de 2021, quando se situava abaixo dos 30 triliões de dólares, notas de Economia do Comércio baseadas em dados do Departamento do Tesouro.

Ameaças e inflação

Vale a pena notar que esta não é uma nova tendência, uma vez que a China começou a retirar o seu dinheiro dos activos dos EUA durante o mandato do antigo Presidente dos EUA Donald Trump, que ameaçou congelar as reservas chinesas no país. "No entanto, Pequim não pode vender todos os lucros de uma só vez, porque isso provocaria o colapso do mercado bolsista global e conduziria a outra crise económica global", acredita Alexander Razuvaev, membro do conselho de supervisão do Grémio Russo de Analistas Financeiros e Gestores de Risco.

A decisão de reduzir a participação é também influenciada pelo aumento da inflação nos EUA, que atingiu 9,1% em Junho e torna os investimentos estrangeiros menos rentáveis no contexto da subida das taxas de juro. "Ao aceitar fundos do estrangeiro, o país simplesmente ganha rendimentos e, com o tempo, devolve o dinheiro desvalorizado", explicou Mark Goijman, economista chefe do centro de informática e análise da TeleTrade.

Sanções, “uma arma política”

No entanto, as restrições financeiras impostas por Washington a Moscovo sobre a sua operação militar na Ucrânia forçaram a China a acelerar os seus esforços. "Pequim está a acompanhar de perto a situação em torno das sanções anti-russas de Washington", disse Goijman, observando que as autoridades chinesas "receiam medidas semelhantes relativamente aos seus bens" nos EUA.

Desde Fevereiro deste ano, a Casa Branca ameaçou repetidamente Pequim com duras represálias se o país prestasse assistência à Rússia. Esta semana, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Ned Price reiterou que Washington tinha deixado claro que qualquer ajuda da China que ajude Moscovo a "escapar a sanções sem precedentes" terá um "custo elevado", palavras que a nação asiática rejeitou como "inaceitável".

Além disso, os funcionários chineses receiam que Washington possa dar um passo semelhante no caso de outro tipo de crise, tal como um conflito militar na região.

As sanções anti-russas são uma "bandeira vermelha para a China e outras nações que podem não estar politicamente alinhadas com os EUA na Europa", disse Thomas Hogan do Instituto Americano de Investigação Económica à Marketplace. "Eles compreendem que o sistema SWIFT pode ser utilizado como uma arma política para os prejudicar economicamente", acrescentou ele.

"Estão descontentes com a forma como os EUA continuam a utilizar sanções financeiras em todo o mundo", disse o economista David Dollar do Centro da China da Brookings Institution.

Uma tendência "constante”

Segundo Hogan, a China continuará a afastar-se da dívida dos EUA "lenta e firmemente" para eliminar riscos.

Razuvaev observa que a Arábia Saudita e outras nações islâmicas também são susceptíveis de começar a retirar fundos da economia dos EUA, uma vez que as sanções anti-russas de Washington "minaram a confiança na bolsa de valores dos EUA e no dólar". "Agora todos compreendem que os títulos americanos não são os investimentos mais seguros do mundo, como os economistas costumavam pensar", disse ele.

O perito acredita que este cenário significará que Washington não terá fundos suficientes para financiar o seu défice orçamental, pelo que o país terá de reduzir as despesas militares e os fundos atribuídos a programas sociais.

