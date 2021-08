Edmar Bacha defende impeachment de Bolsonaro caso os ataques à democracia continuem

“O próximo passo seria o Congresso votar o impedimento dele (do presidente Jair Bolsonaro). Ele não pode continuar na Presidência. Está vendo que vai ser derrotado, resolveu extremar" disse o economista Edmar Bacha, um dos idealizadores do Plano Real edit

247 - O economista e diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garça, Edmar Bacha, disse que Jair Bolsonaro ameaça a democracia no Brasil e que se os ataques feitos por ele contra as instituições e o estado democrático de direito não pararem, o caminho é pressionar o Congresso para que seja aberto um processo de impeachment. “Ele chegou a um ponto que realmente virou uma ameaça à democracia brasileira”, afirmou Bacha em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo ele, a adesão maciça de empresários, economistas, gestores públicos e personalidades da sociedade civil a um manifesto em apoio à democracia mostra que Bolsonaro “está desafiando as instituições democráticas, não somente o Judiciário, o sistema eleitoral. Chegou a um ponto que as pessoas disseram: “Basta, vamos levar o que ele está falando a sério. E é inaceitável”. Ainda segundo ele, a elite empresarial e financeira “sabe distinguir os nossos interesses empresariais do que é fundamental, que é o Brasil, o valor da democracia, o valor supremo. Temos lei, regras, respeito à Humanidade”.

Para ele, caso os ataques à democracia continuem, “o próximo passo seria o Congresso votar o impedimento dele (do presidente Jair Bolsonaro). Ele não pode continuar na Presidência. Está vendo que vai ser derrotado, resolveu extremar. Estamos numa democracia representativa, vamos pressionar nossos representantes no Congresso. O caminho legítimo é esse”.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:





PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.