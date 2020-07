Eduardo Moreira diz que não há esperança para o Brasil com Guedes no comando: “ele é um pote vazio”

Economista disse à TV 247 que Bolsonaro e Guedes não têm nada a oferecer para o Brasil e que a população precisa reconhecer isto. A partir daí, para Moreira, será possível traçar um plano para a retomada do crescimento. Assista edit

247 - O economista Eduardo Moreira falou à TV 247 sobre a esperança nutrida por algumas pessoas em relação ao que podem oferecer Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Moreira afirma que ambos não podem render frutos e que, quando a população brasileira reconhecer este fato, será possível traçar um plano para a retomada do crescimento do País. “Nietzsche tinha uma frase espetacular, ele falava que a esperança é o maior de todos os males porque ela prolonga o sofrimento. Eu estou torcendo para acabar a esperança das pessoas que acham que uma hora o Bolsonaro e o Guedes vão se acertar e que tudo é questão de tempo”.

“É o seguinte, gente: quanto antes acabar nossa esperança em relação ao Bolsonaro, antes a gente vai conseguir ver, não é nem sair de onde a gente está, é ver onde a gente está. Quando a gente conseguir ver onde a gente está a gente pode tentar bolar um plano para sair de onde a gente está. A gente está dois passos antes de sair de onde a gente está, a gente não está conseguindo ver onde a gente está, e a gente não consegue ver por causa dessa esperança. ‘O Paulo Guedes é um cara que era tido em alta estima no mercado financeiro’, mentira. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro . Mentira. O que tem escrito do Paulo Guedes? O que tem de artigo? Tese? Não tem nada, é um pote vazio. Percam a esperança, é o melhor que vocês fazem pelo Brasil”, concluiu.

