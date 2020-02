Eduardo Moreira: maior incerteza do Brasil não é o impacto do coronavírus, e sim o fechamento do Congresso por Bolsonaro

247 - O economista Eduardo Moreira conversou com a TV 247 sobre a alta do dólar e a queda da Bovespa e refutou argumentos de que o coronavírus seja o grande responsável por este fenômeno.

De acordo com ele, a Bolsa de Valores brasileira, em dólares, cai desde o início de 2020, sem mesmo ser ameaçada por rumores do coronavírus. “Para você comparar como empresas do mundo inteiro estão performando uma em relação a outra você tem que normalizar o valor dessas empresas, colocar todas elas na mesma moeda, é por isso que para você acompanhar o desempenho de uma bolsa e comparar com as outras bolsas você tem que olhar a bolsa brasileira em dólares, e a bolsa brasileira em dólares desde o começo do ano só faz cair. A bolsa brasileira já acumula uma queda de quase 20%, isso é dobro, por exemplo, do que a bolsa americana caiu, é o dobro também do que a bolsa mexicana caiu, é o dobro do que a bolsa espanhola caiu”.

Eduardo Moreira explicou que a queda de 20% da Bolsa do Brasil está diretamente relacionada com a falta de confiança do empresariado em investir no Brasil. Esta falta de confiança, a falta de vontade de abrir um novo comércio no país, de ser sócio de uma empresa, segundo Moreira, é duas vezes maior que em outros países, como Estados Unidos, México e Espanha.

Ele apontou ainda fatores do governo de Jair Bolsonaro, questões internas do Brasil portanto, que causam hoje uma incerteza maior do que o coronavírus, utilizado como pretexto para justificar a queda da bolsa brasileira. “O que faz as pessoas no Brasil não investirem é a incerteza. Aí você faz a pergunta: ‘quais são as incertezas que pairam no ar no Brasil?’. Você acha que a maior incerteza que a gente tem no Brasil hoje é qual vai ser o impacto do coronavírus ou se o presidente da República vai fechar ou não o Congresso? Você acha que a maior incerteza que a gente tem no Brasil hoje é o coronavírus ou se as pessoas mais pobres do Brasil que viviam de Bolsa Família ou da Seguridade Social vão ter algum tipo de receita ao longo dos próximos 5 ou 10 anos para sobreviverem? Você acha que a maior incerteza que a gente tem no Brasil hoje é o coronavírus, que pode atacar algumas milhares de pessoas, ou 12 milhões de servidores que não sabem como é que vai ser o dia de amanhã? Essas incertezas, é claro, são muito maiores que o coronavírus, é óbvio”.