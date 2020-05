Efeito pandemia: Mark Zuckerberg já é o terceiro mais rico do mundo

Fundador do Facebook , Mark Zuckerberg tem fortuna estimada em 89,1 bilhões de dólares e já é o terceiro mais rico do mundo edit

247 - O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, está mais rico. O índice de bilionários da Bloomberg mostra que sua fortuna agora está em 89,1 bilhões de dólares, o que o coloca em terceiro lugar no ranking, à frente de nomes como Bernard Arnault, CEO da Louis Vuitton, e do mega investidor Warren Buffett, presidente da Berkshire Hathaway. A informação é do portal Exame.

Zuckerberg ganhou quase 20 bilhões de dólares em um mês. No mês passado, sua fortuna era de 68,1 bilhões de dólares, enquanto Buffet tinha 74,3 bilhões de dólares e Arnault tinha 80,2 bilhões. A crise causada pela pandemia do coronavírus levou a Berkshire Hathaway de Buffett a perder 49,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre.

Os primeiros colocados na lista ainda são o CEO da Amazon Jeff Bezos e o fundador da Microsoft Bill Gates, no segundo lugar.

