'Efeitos do lavajatismo econômico estão se tornando hegemônicos em amplos setores da sociedade', diz pesquisador da UFRRJ

Apoie o 247

ICL

247 - O pesquisador e professor de História Pedro Giovannetti Moura, afirmou, durante entrevista no Boa Noite 247, que os reais impactos da Operação Lava Jato sobre a economia nacional, definidos por ele como “lavajatismo econômico”, “estão se tornando hegemônicos dentro do pensamento não só da esquerda mas também amplos setores da sociedade civil a ideia do que de fato representou a Lava Jato”, disse Giovannetti.

“Existe um impacto direto na geração de empregos, mas também existe um impacto indireto na geração de empregos que eram gerados pelas empreiteiras. Quando você tem uma obra de uma grande empreiteira, essa obra não diz respeito apenas a esta empreiteira, mas existe uma série de outras empresas que são contratadas para realizar outros tipos de serviços. Tem estudos que mostram que as exportações de serviços antes da Lava Jato tinham uma gama de cerca de 2 mil pequenas, médias e micro empresas envolvidas durante esse processo de internacionalização dessas grandes empreiteiras que eram beneficiadas com esses resultados”, afirmou.

Ainda segundo ele, “não é só a questão da destruição do emprego, da questão da perda de patentes, geração de divisas. A Lava Jato abriu as portas para esse tipo de pensamento bastante usual e conhecido, mas que ganhou uma projeção a partir da Lava Jato, basicamente a construção de uma ideia de que a relação entre grandes empresas e estado no Brasil e nos países periféricos é marcada por e para práticas corruptas”. “Existe um discurso muito forte e muito dominante como se o capitalismo brasileiro fosse defeituoso, marcado por práticas corruptas”, observou em seguida, em referência à mídia hegemônica brasileira.

Para Giovannetti, “os efeitos da Lava Jato na seara econômica ainda não são suficientemente debatidos e eles são muito nefastos do ponto de vista do impacto real na economia, mas também no ponto de vista da forma da gente pensar a economia, que tipo de economia que a gente quer para o país”.

“Até antes da Lava Jato a Odebrecht era a empresa que mais gerava empregos no país, era responsável pela maior geração de empregos diretos no país. Depois da Lava Jato ela tem uma queda vertiginosa. Há uma correlação direta entre desemprego e enfraquecimento da indústria da engenharia, que tem um poder de geração de empregos muito grande. Tem também a questão da geração de divisas para o país.De 2003 a 2012 a geração de divisas dentro da indústria das empreiteiras foi gerando algo em torno de R$ 1 bilhão a R$ 4 bilhões ao longo deste anos. Tem também a questão da pesquisa e desenvolvimento. Entre 2003 e 2012 a indústria das empreiteiras, de engenharia civil como um todo, foi responsável pelo maior pedido de patentes aqui no Brasil, maior que qualquer outra indústria.

“Quando a gente fala em reindustrializar o país, a gente tem que sair um pouco desse chavão de reindustrializar o país e se debruçar, entrar um pouco mais sobre que tipo de industrialização a gente quer. Não adianta a gente falar que quer reindustrializar o Brasil e dizer que a gente quer competir com a indústria robótica com a China e Estados Unidos. A gente adoraria isso, no entanto não me parece que o Brasil tenha potencialidade para competir neste tipo de tarefa neste momento. Já a indústria da construção, os pesquisadores falam que é uma indústria de média sofisticação tecnológica. É uma indústria que o Brasil tem potencial para competir”, destacou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.