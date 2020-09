Elena Landau diz que plano de privatização de Guedes é “uma farsa”

Elena Landau, que comandou a diretoria de desestatização do BNDES durante o governo de FHC, afirma que as propostas de privatizações são “uma farsa” edit

247 - A economista e advogada Elena Landau afirmou em entrevista ao Poder360 que o plano de desestatização proposto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, não passou de “um discurso totalmente irreal” durante a campanha eleitoral de 2018.

Elena Landau, que comandou a diretoria de desestatização do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, afirma que as propostas de privatizações são “uma farsa” e relembra as críticas do então candidato Jair Bolsoanro direcionadas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por ter privatizado a companhia mineradora Vale, em 1997.

Ela afirma ainda que o discurso de Paulo Guedes é “totalmente irreal” quando traz o benefício das arrecadações das vendas equivalentes a R$ 1 trilhão.

“Nunca existiu esse valor. Ele nunca mostrou essa conta porque essa conta não existe. E se existe, é porque ele fez a conta errada. Mesmo que você some o valor de todas as estatais federais do governo, de participação e de controle de verba, você não chega próximo disso. Mesmo porque o governo não possui 100% da Petrobras, da Eletrobras e do Banco do Brasil, então esse número não existe.”

