Eletrobrás decide incorporar Furnas em votação-relâmpago

247 - Os acionistas da Eletrobras aprovaram na tarde desta quinta-feira (11) a incorporação de Furnas, em uma votação-relâmpago na assembleia-geral extraordinária (AGE), informou o site InfoMoney.

A incorporação veio na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que cassou liminares suspendendo a AGE, inicialmente marcada para o dia 29 de dezembro do ano passado. Funcionários de Furnas, com apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pressionaram contra a incorporação.

Os trabalhadores apontaram para a necessidade de a Eletrobrás, privatizada por Jair Bolsonaro em 2022, apresentar um plano ou estudo sobre as consequências da operação da subsidiária. Isso incluiria garantias para a manutenção dos acordos coletivos, fundos de pensão recolhidos e o patrimônio jurídico dos empregados após a conclusão da operação.

