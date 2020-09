Eliminar o teto de gastos públicos é tacar ‘fogo no país’, diz Guedes

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 1º, que eliminar o teto de gastos seria como “tacar fogo no país”. Ele ainda disse que este não é o momento para discutir o projeto, aprovado no governo de MIchel Temer, pois a dívida do Brasil está prestes a chegar a 100% do PIB.

Para ele, o teto é a “âncora fiscal” do País. “Em economia, a ordem dos fatores altera o produto: se você tira o teto primeiro, bota fogo no país”, afirmou. “Depois de recuperado o controle do Orçamento, aí podemos falar sobre o teto”.

“Com o teto de gastos, como as despesas correntes estão crescendo o tempo inteiro, quem paga o pato são os investimentos públicos, que estão em queda há 25 anos. Os investimentos chegaram a ser 15% do PIB, e hoje estão em 1,5%, 1%. Os investimentos públicos federais são 0,6% do PIB. Se nós triplicarmos, não é nada. É um número ainda muito baixo”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.