Elon Musk decide não mais integrar o conselho do Twitter

(Reuters) - Elon Musk, maior acionista do Twitter Inc (TWTR.N), decidiu não se juntar ao conselho da empresa de mídia social, disse o presidente-executivo Parag Agrawal em um tuíte neste domingo.

Musk, que divulgou uma participação de 9,2% no Twitter há apenas alguns dias, recebeu uma oferta de um assento no conselho e sua nomeação deveria entrar em vigor no sábado.

Mas "Elon compartilhou naquela mesma manhã que não fará mais parte do conselho", disse Agrawal em nota no Twitter. (https://bit.ly/3usFqhe)

Musk havia sugerido no sábado mudanças no serviço de assinatura premium do Twitter Blue, incluindo reduzir seu preço, proibir publicidade e dar a opção de pagar na criptomoeda dogecoin.

