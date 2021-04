Em carta aos empresários, Oded Grajew pede luta contra a desigualdade no Brasil

247 – O empresário Oded Grajew publicou na Folha de S. Paulo, uma carta aos empresários , em que defende a luta contra as desigualdades e por um mercado interno forte. "Vários de vocês ajudaram a eleger um presidente que, ainda como candidato, proclamava sua admiração pela ditadura militar e fazia apologia à tortura. Assistiram calados aos desmandos dos dois primeiros anos do seu governo, que nos conduziram à maior calamidade sanitária do mundo e de nossa história", protesta Oded. "Países de primeiro mundo que vocês tanto admiram chegaram à simples e óbvia conclusão: para qualquer coletivo dar certo, as empresas ou um país, é fundamental ter uma relação harmoniosa entre as pessoas. E o que causa a desarmonia, os conflitos, é a injustiça, a desigualdade."

"Diminuir as desigualdades e a pobreza é, também, um ato de inteligência. É uma estupidez não construir um mercado interno muito maior. Tenho o privilégio de conviver com empresários que têm essa visão. Infelizmente, são uma minoria. Vocês deveriam se juntar a eles."

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.