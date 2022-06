Em cartas escritas na prisão, Adélio diz que Bolsonaro é o "anticristo" e cita teorias da conspiração

Apoie o 247

247 - Adélio Bispo, preso por esfaquear Jair Bolsonaro durante um ato de campanha em 2018, segue com a obsessão em torno do atual ocupante do Palácio do Planalto a quem acusa de ser “o anticristo” e com a ideia fixa de que as instituições estão envolvidas nas mais variadas teorias da conspiração. Segundo a revista Veja, os delírios estão contidos em um conjunto de 23 cartas escritas por Adélio na prisão.

Adélio deverá ser submetido a um novo exame de sanidade mental, uma vez que em junho venceu o prazo de o prazo de três anos estipulado pela Justiça para a realização de novos testes para indicar se ele deve continuar internado em uma penitenciária de segurança máxima ou se poderá progredir para um tratamento ambulatorial.

"Bolsonaro é o anticristo o [incompreensível] antecessor, a besta que era e não é, vem e não vem de linhagens real, são plebeus e são antissemitas e armam ciladas e arapucas para pegar Israel, amizades de [incompreensível] hipocrisia. O anticristo é brasileiro poderes [incompreensível] corpos de homens e elementos da Terra. No mais o filho do sétimo é um dos anticristos malvados pela maçonaria [incompreensível] a forças terríveis nele e os maçons têm isto como algo de grande experiência o mal", diz um trecho de uma das cartas redigidas por Adélio no segundo semestre do ano passado.

Em uma outra carta, Adélio liga a maçonaria ao uso do Ayahuasca, substância psicoativa utilizada em rituais do Santo Daime. "A maçonaria do Santo Daime. Tomar água morna, é obvio que isto revigora fazendo estas pessoas revigorar seus corpos acreditando neste poder absoluto, vive bem e de bom humor até que alguém cite a frase absoluta ou frases que [incompreensível] que eles acreditam ser algo tão especial e maçonaria, é enganado de cabo a rabo, acaba com pessoas e engana religiões, tal como todo o elenco das séries de filmes O Exterminador do Futuro 3 e 4, A Rebelião das Máquinas, a Salvação, como se pudesse dar paz ao mundo", escreveu.

Ainda segundo ele, a maçonaria domina a Justiça e desvia dinheiro público para se manter.

O advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, que virou alvo do governo Jair Bolsonaro por defender Adélio, avalia que ele deve "ficar onde está". Adélio está preso no isolamento da Ala Delta da penitenciária federal de Campo Grande, desde o dia 8 de setembro de 2018, e aguarda transferência para uma instituição psiquiátrica em Minas Gerais.

Segundo o psiquiatra forense Guido Palomba, as cartas mostram que Adélio sofre de um quadro grave de doença mental. “Diante da clareza clínica, não se põe a menor dúvida de que o autor dos escritos está em franca ruptura com a realidade. Romper com a realidade significa, obrigatoriamente, do ponto de vista psiquiátrico-forense, doença mental, no caso, estado psicótico grave, cujas características indicam, com segurança, tratar-se de esquizofrenia paranoide”, disse Palomba.

