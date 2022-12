Em crise, dono da Riachuelo vende jato Legacy por US$ 14 milhões

Apoiador de primeira hora de Bolsonaro, o presidente do grupo Riachuelo, Flávio Rocha, vendeu o jato do grupo e analisa a possibilidade de fusão edit

247 - O empresário Flávio Rocha vendeu o Legacy 650 que pertencia ao Grupo Guararapes, da Riachuelo, cujo Conselho de Administração ele preside, por US$ 14 milhões, o equivalente a R$ 74 milhões.

Flávio foi um dos empresários que apoiavam calorosamente o governo Bolsonaro. Após a vitória de Lula (PT) nas urnas, o presidente do Conselho de Administração da Riachuelo agora diz que empresários não devem se manifestar sobre política, muito menos declarar voto.

De acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, a compradora do jato foi a Prime You, empresa especializada no compartilhamento de jatos executivos, helicópteros, barcos e imóveis de luxo.

"Com resultados operacionais ruins, a Riachuelo teve conversas recentes com rivais para uma possível fusão", destacou o jornalista. Outros ativos serão colocados no mercado para fazer caixa.

