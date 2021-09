Em crise, Evergrande perde apoio de magnata de Hong Kong, que pode levar mais de US$ 1 bilhão

Apoie o 247

247 - Altamente endividada e com dificuldades para arrecadar diante da crise do mercado imobiliário, a gigante imobiliária chinesa Evergrande perdeu apoio de um importante acionista de Hong Kong, que pretende vender todas suas ações na incorporadora da China, potencialmente levando mais de US$ 1 bilhão no processo.

Segundo o E-investidor, a Chinese Estates Holdings, controlada pelo bilionário de Hong Kong Joseph Lau, afirmou na quinta-feira, 23, que recentemente reduziu sua participação na Evergrande de quase 6,5% a 5,7% e que buscava aprovação dos acionistas para vender o restante.

“A companhia afirmou que seu conselho estava cauteloso sobre a empresa, incluindo questões de liquidez e os riscos para suas finanças e operações, caso ela não consiga solucionar os problemas. A Chinese Estates também citou um declínio significativo no preço da ação da Evergrande, além da volatilidade do mercado acionário e de mudanças nos mercados e na economia”, diz a reportagem.

