Em dia crítico para a Petrobras, Ibovespa Futuro cai mais de 4% e dólar sobe a R$ 5,52

Lá fora, as bolsas têm leves quedas. Alguns investidores estão temerosos quanto à rápida alta dos juros de títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos edit

Infomoney - O Ibovespa Futuro abre em queda nesta segunda-feira (22) em meio à incerteza gerada pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de trocar o comando da Petrobras (PETR3; PETR4) por conta do reajuste de preços nos combustíveis. O general Joaquim Silva e Luna foi indicado para substituir o economista Roberto Castello Branco na presidência da estatal.

No pré-market, os ADRs, na prática as ações de empresas brasileiras negociadas na bolsa de Nova York, da Petrobras despencam 15,42% a US$ 8,50. Ontem, a XP rebaixou a recomendação das ações da Petrobras de neutro para “venda” revisando, ao mesmo tempo, o preço-alvo do papel para R$ 24,00, de R$ 32,00: “não há mais como defender”, apontam os analistas.

“Embora não possamos tecer conclusões preliminares se a política de preços da Petrobras mudará sob uma eventual gestão do Sr. Silva e Luna, o que importa é a mensagem que está sendo transmitida ao mercado: está se tornando cada vez mais difícil do ponto de vista político para a Petrobras implementar uma política em que os preços dos combustíveis variam de acordo com as variações dos preços do câmbio e do barril de petróleo (principalmente no caso do diesel, dadas as pressões da categoria dos caminhoneiros)”, disseram os analistas da XP.

Investidores não sabem ainda qual é a extensão da guinada intervencionista do governo, eleito sob uma pauta liberal capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, as perspectivas não são muito otimistas, principalmente depois de Bolsonaro dizer a apoiadores que também agirá na energia elétrica. “Vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também”, afirmou, algo que deve pressionar as ações da Eletrobras (ELET3; ELET6).

De acordo com reportagem publicada no domingo pelo jornal Folha de S. Paulo, o presidente pressiona as equipes econômica e de energia por medidas para baixar a conta de luz. A ideia é usar R$ 70 bilhões de um fundo setorial e tributos federais para reduzir as tarifas, em um movimento atento para a disputa pela reeleição em 2022, segundo o jornal.

Às 9h12 (horário de Brasília), o contrato futuro do Ibovespa com vencimento em abril de 2021 tinha queda de 4,6%, a 112.780 pontos.

Enquanto isso, o dólar comercial opera em alta de 2,68% a R$ 5,5287 na compra e a R$ 5,5297 na venda. Já o dólar futuro com vencimento em março se valoriza em 2,47%, a R$ 5,517.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 sobe 13 pontos-base a 3,57%, o DI para janeiro de 2023 tem alta de 24 pontos-base a 5,37%, o DI para janeiro de 2025 avança 33 pontos-base a 7,02% e o DI para janeiro de 2027 registra variação positiva de 35 pontos-base a 7,68%.

Lá fora, as bolsas têm leves quedas. Alguns investidores estão temerosos quanto à rápida alta dos juros de títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos, que subiram 0,14 ponto percentual na semana passada, indo a 1,34%, o patamar mais alto desde fevereiro de 2020.

A alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro reflete a expectativa de recuperação da economia dos Estados Unidos após os efeitos da crise do coronavírus, com a aceleração do ritmo de vacinação e o plano do presidente Joe Biden de lançar um pacote de estímulos no valor de US$ 1,9 bilhão.

Mas essa alta pode ter o efeito colateral de aumentar os custos de endividamento de companhias de alto crescimento, que dependem de empréstimos abundantes. Pode também reduzir a atratividade, comparativamente, do investimento em papéis listados nas bolsas.

Os investidores continuam a acompanhar o noticiário em torno da vacinação pelo mundo, apontado por muitos analistas como um dos principais fatores a determinarem o ritmo da recuperação das economias.

No domingo (21), a Casa Branca afirmou que espera a distribuição de milhões de vacinas cuja entrega atrasou após uma tempestade de inverno prejudicar a logística.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson deve detalhar nesta segunda como pretende encerrar as medidas de lockdown gradualmente nos próximos meses, à medida que a distribuição da vacinação mantém um ritmo forte. Espera-se que Johnson foque em dados sobre o avanço da imunização e anuncie a reabertura das escolas em 8 de março.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deve realizar uma coletiva de imprensa nesta segunda a respeito do estado atual da pandemia.

Na segunda, as bolsas asiáticas tiveram em sua maioria baixas, após a China manter sua taxa de juros referencial inalterada no final de semana, em 3,85%, em linha com a expectativa de analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters. As bolsas chinesas lideraram as perdas na região, enquanto o índice japonês Nikkei 225 contrariou a tendência, com altas.

Além disso, o primeiro-ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu na segunda que o governo americano deixe de implementar aquilo que chamou de “supressão” de empresas americanas de tecnologia, como condição para fazer avançar a cooperação entre os Estados Unidos e a China.

A gestão do ex-presidente americano, o republicano Donald Trump, estabeleceu sanções contra dezenas de empresas chinesas nos últimos três anos, sob a justificativa de defesa da segurança nacional.

A gigante de tecnologia Huawei é uma das empresas mais proeminentes a sofrerem essas sanções, o que contribuiu para que caísse da primeira posição como vendedora de celulares no mundo para o último lugar em 2020.

Wang defendeu que os Estados Unidos removam tarifas e sanções, e “abandonem a supressão irracional do progresso tecnológico da China, criando as condições necessárias para a cooperação entre China e Estados Unidos”.

Relatório Focus

Os economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, mostrou o Relatório Focus do Banco Central. A mediana das expectativas para o crescimento da economia caiu de 3,43% na semana passada para 3,29% agora. Já para 2022 a previsão se manteve em expansão de 2,50%.

Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021 a mediana das projeções subiu de 3,62% para 3,82%. Para 2022 as estimativas se mantiveram em avanço de 3,49% no medidor oficial de inflação.

Sobre o dólar, a projeção mediana dos economistas aumentou de uma taxa de câmbio de R$ 5,01 para R$ 5,05 ao final deste ano. Para o final de 2022 a expectativa é de que o dólar corresponda a R$ 5,00.

Por fim, as projeções para a taxa básica de juros, Selic, também foram elevadas. Se na semana passada a expectativa era de Selic em 3,75% ao ano no final de 2021, agora espera-se uma taxa em 4,00% ao ano no mesmo período. Para 2022 a mediana das projeções se manteve em 5,00% ao ano.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.