Em evento com empresários, Guedes diz que ser rico no Brasil não é vergonhoso, vergonha é não pagar imposto

Ministro da Economia disse que não abrirá mão da taxação de lucros e dividendos, que foi isenta no Brasil a partir de 1996, mas discute reduzir, em contrapartida, a alíquota de Imposto de Renda para as empresas

247 - Em evento virtual promovido pelo empresário Abílio Diniz, o ministro da Economia, Paulo Guedes, após ouvir reclamações de empresários sobre a proposta do governo para reformular o Imposto de Renda, disse que estuda reduzir o tributo cobrado das empresas, mas não abrirá mão da alíquota de 20% sobre lucro e dividendos distribuídos às pessoas físicas.

Segundo Guedes, "Ninguém precisa se envergonhar de ser rico. Mas precisa se envergonhar de não pagar imposto sobre dividendos”. Guedes lembrou que além do Brasil, somente a Lituânia têm essa prática.

De acordo com reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo, em contrapartida, o ministro vai reduzir a alíquota de Imposto de Renda para as empresas. Pela proposta do governo, entregue na semana passada ao Congresso, a alíquota do IRPJ cairia 5 pontos porcentuais de 25% para 20% em dois anos, metade em 2022 e 2023.

“Quem não pagava impostos diretamente, ou seja, a classe mais alta que vive de dividendos, vai pagar agora. Aí vai dizer que já pagar por meio da empresa. Não se preocupe, vamos reduzir a tributação da empresa. Não queremos que você pague através da empresa, mas sim pela pessoa física”, afirmou.

