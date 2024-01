Em evento do grupo empresarial do G20, Alckmin ressalta papel do Brasil na segurança alimentar

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Durante o lançamento do Business 20 (B20 Brasil), grupo empresarial ligado ao G20, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), ressaltou o papel do Brasil em garantir a segurança alimentar do planeta.

Por sediar o principal fórum de cooperação econômica internacional em novembro deste ano, que será no Rio de Janeiro, o Brasil vai realizar ao longo do ano diversos eventos ligados ao G20, quando também preside a entidade.

Durante discurso na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o vice-presidente ressaltou que o mundo atravessa várias dificuldades pós-pandemia, com retração das atividades econômicas, inflação e conflitos. Só na Faixa de Gaza, o número de palestinos mortos até o momento é de quase 27 mil.

"O Brasil pode fazer toda a diferença neste momento nos três temas de hoje: preocupação planetária, segurança alimentar e clima. Nós somos o campeão da produção de proteína animal e vegetal, temos a energia mais limpa do planeta e uma enorme contribuição a dar na descarbonização", acrescentou.

O B20 Brasil reúne cerca de 900 representantes do setor industrial e quer propor ao fórum políticas em áreas como comércio, investimento, emprego, educação, transformação digital, transição energética, clima, finanças, infraestrutura, integridade, compliance, sistemas alimentares sustentáveis, agricultura, mulheres, diversidade e inclusão nos negócios. A presidência do grupo está a cargo desde dezembro da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Além de Alckmin, o evento também contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), do presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO - Já o presidente do BNDES ressaltou que o Brasil é protagonista mundial na produção de açúcar, café, suco de laranja, carne bovina, carne de frango, milho, soja e algodão. "Em um momento histórico de grandes desafios, nós precisamos ter uma agricultura cada vez mais com baixo carbono, porque 74% das emissões do Brasil vêm da terra, 24% da produção da agropecuária e metade do desmatamento", defendeu Mercadante.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, lembrou da importância do investimento do governo para o crescimento da indústria. "Não existe economia forte sem indústria forte, e todos os países, como Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha e China estão revisitando suas cadeias de valor", completou.

