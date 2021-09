Em fórum sobre inovação tecnológica, Xi Jinping defende cooperação científica entre todos os países

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, apontou em discurso no Fórum de Zhongguancun 2021, na sexta-feira (24) que o mundo está vivendo aceleradamente uma transformação centenária e um impacto profundo pela pandemia de Covid-19 enquanto a recuperação da economia global enfrenta um desafio severo.

Neste contexto, disse, todos os países devem reforçar a cooperação científica e tecnológica e procurar a solução das questões globais mais importantes através da inovação nesta área, além de lidar juntos com os desafios, para promover em conjunto a paz e o desenvolvimento da humanidade.

Segundo o presidente chinês, no mundo de hoje, para desenvolver a ciência e a tecnologia, deve-se ter uma visão global, corresponder à tendência da época e atender aos novos requisitos da produção e da vida humana. A China dá grande atenção à inovação tecnológica, dedica-se à colaboração global e pretende reforçar o intercâmbio internacional com uma atitude mais aberta e participar ativamente da rede de inovação global para promover os estudos básicos juntamente com outros países, além de promover a transformação das realizações científicas e tecnológicas, cultivar novos impulsionadores do desenvolvimento econômico, fortalecer a proteção da propriedade intelectual e criar um ecossistema de inovação de primeira classe, disse Xi Jinping.

Ele evidenciou que Zhongguancun é a primeira zona de demonstração de inovação independente nacional e que o Forum de Zhongguancun é uma plataforma nacional voltada à cooperação e intercâmbio globais. A China apoia Zhongguancun para realizar novas reformas, construindo um parque científico e tecnológico de superioridade mundial.

