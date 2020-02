Em greve, funcionários da Dataprev conseguem suspender demissões por 30 dias

247 - Os servidores da Dataprev em greve há uma semana saíram vitoriosos nesta terça-feira 4. Após um acordo, conseguiram suspender por 30 dias as quase 500 demissões que estavam previstas em todo o Brasil pela estatal, e com isso, também irão suspender a paralisação pelo mesmo período, após realização de assembleias que devem acontecer nesta quarta-feira 5.

O acordo aconteceu após reunião de mediação conduzida pela ministra Kátia Arruda realizada na tarde desta terça-feira 4 no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Negociando com a direção da Dataprev estiveram as entidades representativas dos Trabalhadores (Fenadados/Sindppd/RS). O acordo prevê ainda que os dias parados não serão descontados dos trabalhadores.

A representação dos trabalhadores buscou, inicialmente, que houvesse simplesmente a suspensão permanente das demissões e com isso o final da greve. Reafirmou que quer a solução para os quase 500 trabalhadores. Eles alegaram que há espaço para alocação no INSS e outros órgãos como foi o caso da portaria de 15 de janeiro que convocou 49 trabalhadores, parte para INSS e parte para o Ministério da Economia.

A empresa não aceitou a formulação proposta e propôs a suspensão por 15 dias prorrogáveis automaticamente por mais 15. Após o prazo, haverá nova reunião para a solução do impasse.