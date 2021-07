Em liquidação, Petrobrás vende controle da Gaspetro para empresa da Cosan

O valor do investimento para a compra do ativo é de 2,03 bilhões de reais, a ser pago no fechamento da transação edit

SÃO PAULO (Reuters) - A Compass, empresa de gás e energia do grupo Cosan, informou nesta quarta-feira que fechou contrato para aquisição da fatia de 51% da Petrobras na Gaspetro, holding que detém participações em 19 distribuidoras de gás canalizado no Brasil, conforme fato relevante.

O valor do investimento para a compra do ativo é de 2,03 bilhões de reais, a ser pago no fechamento da transação, que está sujeito ao cumprimento de condições suspensivas como a observação do prazo para exercício do direito de preferência de outros acionistas da Gaspetro e suas investidas e a aprovação pelos órgãos competentes.

A japonesa Mitsui detém a fatia remanescente na Gaspetro, de 49%.

PUBLICIDADE

Em comunicado à parte, a Petrobras destacou que a operação está alinhada com o Termo de Compromisso de Cessação (TCC) assinado pela empresa com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2019, para vendas de ativos no setor de gás.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.