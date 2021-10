Em meio à crise de Guedes, Bolsonaro fará visita ao Ministério da Economia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio à crise resultante da pressão para furar o teto de gastos visando viabilizar recursos para a criação do Auxílio Brasil, que provocou uma debandada de integrantes da equipe econômica, Jair Bolsonaro deverá ir ao Ministério da Economia às 14h30 desta sexta-feira (22) para reafirmar que o chefe da pasta, Paulo Guedes, permanecerá à frente do cargo.

De acordo com informações do jornal O Estado de São Paulo, também existe a expectativa de que os novos secretários que irão ocupar as vagas deixadas em aberto após a saída de quatro auxiliares de Guedes sejam anunciados nesta sexta-feira. No momento, um dos nomes mais cotados para assumir o cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento é o do economista Esteves Colnago.

Colnago ocupa atualmente a chefia da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia e é responsável pelo relacionamento com parlamentares e a ala política do governo. A tendência é que a recomposição da equipe seja feita de forma conjunta entre o ministro e o novo secretário.

