Em meio à crise na Petrobrás, Bolsonaro anuncia fim de taxa extra da conta de luz

247 - Em meio à insatifação pela alta dos combustíveis e uma crise na escolha do nome de um novo presidente para a estatal, o governo de Jair Bolsonaro decidiu antecipar o fim da bandeira de Escassez Hídrica nas contas de luz, criada durante a crise do ano passado.

Jair Bolsonaro usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para fazer o anúncio do fim da bandeira.

"Bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16/04. A conta de luz terá redução de cerca de 20%", escreveu Bolsonaro.

A medida representava um impacto de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora consumidos e aumentava as críticas à política econômica do governo.

A bandeira seria encerrada apenas em maio deste ano. Com a atencipação, a bandeira verde deverá ser aplicada pelo menos até o próximo mês. O Ministério de Minas e Energia, por suas vez, afirma que, com a manutenção das atuais condições de chuva, o governo trabalha com a perspectiva de bandeira verde até o fim do ano.

